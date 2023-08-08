Erkin Koray'ın en hüzünlü şarkısının sözleri

Türk rock müziğinin sevilen ismi Erkin Koray'ın şarkıları vefatının ardından yeniden gündem oldu. Peki, Erkin Koray’ın en hüzünlü şarkısı hangisi. İşte o şarkı ve sözleri…

Erkin Koray'ın en hüzünlü şarkısının sözleri

Editör: Osmancan EROK

Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçımızın vefatının ardından unutulmaz eserleri ve sözleri merak edildi.

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Türk müziğinin efsane şarkıları Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Fesuphanallah, Sevince, Cemalim, Estarabim gibi parçaları seslendiren sanatçımızın tüm şarkıları ve şarkı sözleri araştırılıyor.

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Anadolu rock efsanesi Erkin Koray en hüzünlü şarkısının sözlerini önce şiir olarak yazmıştı.

Daha sonra sanatçının yazdığı bu şiir 'Öyle bir geçer zaman ki'' adıyla bestelenmiş ve Erkin Koray'ın en hüzünlü şarkısı olarak sanatçının en sevilen şarkılarından biri olarak müzik dünyasının arşivlerinde yerini almıştı.

Erkin Koray'ın önce şiir olarak yazdığı sonra şarkı olarak çıkardığı 'Öyle bir geçer zaman ki' ilk hali ile şu şekilde yazılmıştı.

Öyle bir geçer zaman ki,

her şey dediğim gibi aynen olmuş,

geçmesin istersin seneler olunca mazi.

Cevap bulamazsın sorulara, yiğitlik de var bu başta.

Nasıl acımasız geçiyor seneler olduğu yerde,

sanma kara yazıldı kaderin senin, insanın hep kaderi böyle.

Öyle bir geçer zaman ki dediğim gibi aynıyla vaki.

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Şiir daha sonra yeni haliyle bestelenerek şarkı olarak piyasaya çıkmıştı. İşte sanatçının en hüzünlü şarkısının sözleri...

Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla vaki
Birden dursun istersin seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Günlere bakarsın katı katı üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler varda her akşam gelenler nerde
Kara yazı yazıldı sanma insanın da kaderi böyle
Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Bir cevap buldun mu sorulara yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler geçiyor durduğu yerde
Sana kara yazıldı sanma insanın da kaderi böyle
Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
O nedir seni kızdıran memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyorki nerede o yarim nerde
Anılara kapılıp kanma dünyanın da düzeni böyle
Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla vaki
Birden dursun istersin seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zamanki dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki

Söz-Müzik: Erkin Koray

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