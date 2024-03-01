Erman Toroğlu'ndan Galatasaray ve Okan Buruk'a olay sözler: İsmail Kartal'ın da kulakları çınlasın

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük'e 2-0 yenilerek elendiği maçın ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

- Galatasaraylılar son zamanlarda bizim çok aleyhimize konuşuyorsun diyorlar. Son zamanlarda sizin aleyhinize konuşmuyorum. Ben sizin aleyhinize değil lehinize konuşuyordum.

- Sparta Prag'dan ilk 2 yediniz, gittiniz bir de 4 yediniz. Bugün 5 olurdu. Galatasaray iyi değil ama bunlara hep iyi diyeceksin. İyi değilsiniz, iyi oynamıyorsunuz.

- Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'ne büyük havalarla, iddialarla, transferlerle gitti ama oradan elenmeleri onların kimyasını bozdu. Şu anda hala Galatasaray'ın kimyası bozuk.

- Bugün öyle bir hale geldi ki hakemin üstüne de gittiler ama baktılar o da olmuyor, hakemle de olmuyor bu iş.

- Bir Emre Mor takımı orkestra şefi gibi idare etti ve Galatasaray'ı götürdüler. İsmail Kartal'ın da kulakları çınlasın. Niye gönderiyorsun bu adamı?

- Ndombele, Ziyech ortada yok nasıl transfer bunları? Paralar ne oldu? O paraları verdikten sonra Türkiye'de şampiyon olsan ne olur? Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ne kuruldu, Süper Lig'e kurulmadı.

- Avrupa Ligi'nden de gittin. Senin Mauro Icardi'nin değeri son elendiğin takımın değeri kadar. Kusura bakmayın bu paralar kolay gelmiyor, kolay gitmiyor. Yarın nasıl hesap vereceksiniz Galatasaray kongresinde?

- Geçeceksin kadro mühendisliğini. Al sana mühendislik. 5 olurdu bu maç hem de Ali Samiyen'de. Adamlar nasıl rahat oynadılar 90 dakika boyunca. Hava toplarına çıkıyorlar, araya pas atıyorlar. Galatasaray'dan tepki gelmedi. Biz de oynayalım demediler. Bunun hesabını da Okan Buruk verecek.