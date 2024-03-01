Trafikte kavga. Kerem Aktürkoğlu'nu karşısında bulunca şaşırdı: Sen milli takım oyuncususun yapma bunu

Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Mücadeleyi 2-0 kaybeden Galatasaray, kupaya veda ederken, Karagümrük yarı finale çıktı.

Karşılaşma sonrası Kerem Aktürkoğlu, trafikte bir tartışmaya karıştı.

''SEN MİLLİ TAKIM OYUNCUSUSUN''

Maç sonrası evine giden Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı.

Yıldız oyuncunun aracından indiği görüntülenirken, taraflar arasında kısa süreli gerginlik oluştuğu ve sözlü bir tartışma yaşandığı kameralara takıldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun tartıştığı kişi, 'Sen Milli Takım oyuncususun...' sözlerini sarf ederken yıldız futbolcu da "Öyleyim, öyleyim'' şeklinde yanıt verdi.

Aktarılan bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu, aracı ile yolda ilerlerken trafikteki başka bir araçtaki kişilerle olay yaşadı.

Tartışmanın maçla bir alakasının olmadığı ifade edildi.