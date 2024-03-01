Aziz Yıldırım ve kızı dolandırıldı. Karısına attığı mesajlar ortaya çıktı

Kaynak: Sabah
Aziz Yıldırım ve kızı dolandırıldı. Karısına attığı mesajlar ortaya çıktı
Fenerbahçe Kulübü'nün efsane başkanı Aziz Yıldırım ve kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin dolandırıcılık mağduru olduğu davada flaş gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın denizcilik şirketinde muhasebeci olan Murat E., sahte imza ve banka talimatlarıyla şirketten 763 bin lira çaldığı iddiasıyla 13 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Murat E., yakalama kararı çıktığı halde duruşma arasında mahkemeye gelerek savunma yaptığı ortaya çıktı. Mahkemede ifade veren Murat E., Temmuz 2022’de ortadan kaybolduğu dönemde müşterilere ödeme yaparken kalan parayı kendisinin aldığını, ayrıca Aziz Yıldırım ve kızı Gülşah Yıldırım Gordi’nin imzalarını taklit ederek bankalara yanlış talimatlar verdiğini kabul etti.

Böylece büyük bir meblağı zimmetine geçirdi. Murat E., 20 yıldır çalıştığı şirketten psikolojik sorunları yüzünden aniden ayrıldığını, dinlenmek için uzaklaştığını söyledi. Müşterilere yapılan ödemelerin Aziz Yıldırım ve kızının bilgisi dahilinde olduğunu iddia etti.

“Hesabıma avans ödemesi geldi ama ben istemedim. Şirket yetkilisi onayladı. Eşime ‘ben çok battım kaçtım hepsi benim yediğim paralar’ dedim ama bunlar kişisel borçlarım. Kimseyi dolandırmadım” diye konuştu.

Murat E., imzaları taklit etmediğini, işten çıktığı için suçlu duruma düştüğünü savundu. Mahkeme, sanığın “güveni kötüye kullanma” suçundan yargılanabileceğine karar vererek dosyayı Uzlaştırma Bürosuna sevk etti. Fakat taraflar arasında uzlaşma olmadı. Dosya, şirketin ne kadar zarara uğradığı, Murat E.'nin sahte talimatlarla zimmetine para geçirip geçirmediğinin tespiti için bilirkişiye gönderildi.

Bilirkişi, şirketin banka hesabından Aziz Yıldırım’ın hesabına 763 bin 500 lira aktarıldığını, ardından Murat E.'nin Yıldırım’ın hesabından 763 bin lirayı nakit çektiğini rapor etti.

Yıldırım'ın hesabına gönderilen paranın 399 bin 500 lirasının şirketin defterler kayıtlarında yer aldığı, 364 bin liranın ise kayıtlarda yer almadığı da aktarıldı.

Şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

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