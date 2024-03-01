Juventus Chiesa ile yol ayrımında. Kenan Yıldız detayı

Serie A'da şampiyonluk yarışında Inter'in geriisnde kalan Juve, oyuncusu Federico Chiesa için gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldı.

Juventus, sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl kalan Chiesa ile sözleşme yenilememesi durumunda takımdan göndermek istiyor.

Ayrıca İtalyan ekibi bu transferden 35-40 milyon euro arasında bir gelir bekliyor.

KENAN YILDIZ GELİŞMESİ

Juventus'un İtalyan futbolcu ile yollarını ayırması durumunda Chiesa'nın yeri milli futbolcu Kenan Yıldız ile dolacak.

İtalyan basını "Yerine geçebilecek bir isim takımda zaten var, Kenan Yıldız," ifadelerini kullanırken, Juventus henüz bir karar almadı.

Bu sezon Juventus ile 25 maçta forma giyen Yıldız, 5 gol atarken 1 asist yaptı.

TRANSFER LİSTESİNDEKİ FUTBOLCULAR

Ayrıca Juventus bu bölgeye transfer yapmak için 4 isim belirledi.

Bu isimler arasında Lazio'nun deneyimli oyuncusu Felipe Anderson, Genoa'dan Albert Gudmundson, Sassuolo'dan Domenico Berrardi ve Napoli'den Giacomo Raspadroi Juventus'un listesinde yer alıyor.