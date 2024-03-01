Nihat Kahveci Galatasaraylı futbolculara ateş püskürdü. 'Pasaportlarını iptal ederim' diyerek açıkladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybetti ve kupaya çeyrek finale veda etti.

Bu maçı değerlendiren Nihat Kahveci, dikkat çeken ifadeler kullandı.

''BU KADRO NASIL GOL ATAMADI ANLAMIYORUM''

Galatasaray'ın çok kötü bir performans gösterdiği belirten Kahveci, ''Bu kadro nasıl gol atamadı anlamıyorum'' sözlerini sarf etti.

Taraftarlarla ilgili de konuşan Nihat Kahveci, şarkılar ve tezahüratlar beklerken sadece ıslık çalınan bir atmosfer gördüğü aktardı. Ayrıca maçın hakeminin iki taraf için de çok kötü olduğunu söyledi.

Diğer taraftan Galatasaray'ın omurgasını oluşturan oyuncuların Muslera, Davinson Sanchez, Torreira ve Mertens olduğunu dile getirdi.

''ICARDI'YE NE KADAR İHTİYACI OLDUĞUNU GÖRDÜ''

Mauro Icardi ile ilgili de konuşan Kahveci, "Bugünkü performanslar sonrası Mauro Icardi'ye ne kadar ihtiyacı olduğunu Okan Hoca tekrar gördü" dedi.

TETE VE VINICUS'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Son olarak Tete ve Vinicius'un performanslarını eleştiren Nihat Kahveci, "Ben böyle Brezilyalı futbolcu görmedim" ifadelerini kullanırken konuşmasını şöyle noktaladı;

"Ben Brezilya Futbol Federasyonu olsam Vinicius'un ve Tete'nin pasaportlarını iptal ederim."