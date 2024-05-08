Erol Bulut bunu beklemiyordu

Cardiff’te başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut’un adı Hull City ile anılıyordu.

İngiliz basını İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin, yeni sezon için takımın başına Tim Walter'ı getirmek istediğini yazdı.

Championship'te sezonu play-off sıralamasının dışında bitiren Hull City'de, Liam Rosenior ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüp tarafından yapılan son açıklamaya göre, Rosenior'un görevine son verildi. Onun ayrılışının ardından, Hull City'nin teknik direktörlük pozisyonu için adı geçen en önemli adaylar arasında, en son Hamburg'u yöneten Tim Walter yer alıyor.

Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Walter, Hull City'nin teknik direktörlük görevi için en ciddi adaylardan biri olarak görülüyor. Kariyerine Karlsruhe'nin U19 takımında başlayan Walter, daha sonra Bayern Münih U17 ve Bayern Münih II takımlarında çalıştı.

Holstein Kiel ve Stuttgart'ı da yöneten Walter, 2021 yılından bu yana görev aldığı Hamburg'dan bu yılın Şubat ayında ayrılmıştı.