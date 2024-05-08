Erol Bulut bunu beklemiyordu

Aytunç Akın
Erol Bulut bunu beklemiyordu
İsmi Hull City için geçen Erol Bulut’a kötü haberi İngiliz basını verdi.

Cardiff’te başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut’un adı Hull City ile anılıyordu.

İngiliz basını İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin, yeni sezon için takımın başına Tim Walter'ı getirmek istediğini yazdı.

Championship'te sezonu play-off sıralamasının dışında bitiren Hull City'de, Liam Rosenior ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüp tarafından yapılan son açıklamaya göre, Rosenior'un görevine son verildi. Onun ayrılışının ardından, Hull City'nin teknik direktörlük pozisyonu için adı geçen en önemli adaylar arasında, en son Hamburg'u yöneten Tim Walter yer alıyor.

Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Walter, Hull City'nin teknik direktörlük görevi için en ciddi adaylardan biri olarak görülüyor. Kariyerine Karlsruhe'nin U19 takımında başlayan Walter, daha sonra Bayern Münih U17 ve Bayern Münih II takımlarında çalıştı.

Holstein Kiel ve Stuttgart'ı da yöneten Walter, 2021 yılından bu yana görev aldığı Hamburg'dan bu yılın Şubat ayında ayrılmıştı.

İlgili Haberler
FIFA'dan TFF'ye müjdeli haber
Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu. Flaş adaylık açıklaması
Galatasaraylı baba kıza saldırmışlardı. Magandalar için istenen ceza belli oldu
Erman Toroğlu Fenerbahçe'de 'futbol ahlakı' olmayan ismi açıkladı
Erol Bulut bile dondu kaldı. Hayatının sürprizini yaşadı
Erol Bulut yerle bir oldu
Erol Bulut Hull City yolcusu
Erol Bulut bu sefer başardı
Erol Bulut ayaklanması
Son Haberler
Özel'den Iraklı öğrencinin öldürdüğü okul müdürü için taziye mesajı Gündem
Özel'den Iraklı öğrencinin öldürdüğü okul müdürü için taziye mesajı
Kahreden haber geldi: 1 Ocak’tan itibaren 3 milyon 240 bin kişi Ekonomi
Kahreden haber geldi: 1 Ocak’tan itibaren 3 milyon 240 bin kişi
Köftem güzel olmuyor diyenler için. Orijinal kasap köfte pişirmenin işte püf noktası Yemek Tarifleri
Köftem güzel olmuyor diyenler için. Orijinal kasap köfte pişirmenin işte püf noktası
FIFA'dan TFF'ye müjdeli haber Spor
FIFA'dan TFF'ye müjdeli haber
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’dan enflasyon mesajı Ekonomi
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’dan enflasyon mesajı
Yargıtay Başkanı 35. turda da seçilemedi Gündem
Yargıtay Başkanı 35. turda da seçilemedi
Yönetmen çok ünlü bir isim. İşte Aslı Enver’in kızıyla ilk filmi Magazin
Yönetmen çok ünlü bir isim. İşte Aslı Enver’in kızıyla ilk filmi