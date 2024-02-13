Erzincan Belediye Başkanı: Göçük altında 10-12 kişi var

Kaynak: Haber Merkezi
Erzincan Belediye Başkanı: Göçük altında 10-12 kişi var
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninin göçmesi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Erzincan Belediye Başkanı Aksun,10-12 madencinin toprak altında kaldığını söyledi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde göçük meydana geldi. Siyanür yüklü toprakların göçük sonrası Fırat Nehri’ne doğru aktığı görüldü.

Göçük sonrası bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Erzincan Valisi Aydoğdu, yaptığı açıklamada toprak altında kaç işçinin olduğunun bilinmediğini söyledi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun 10-12 işçinin toprak altında olduğunu belirtti.

Göçüğün olduğu yerde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma için 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

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