Son dakika... Erzincan'da bir işçi göçük altından kendi imkanlarıyla çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Erzincan'da bir işçi göçük altından kendi imkanlarıyla çıktı
Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasından bir işçinin kendi imkanlarıyla göçükten çıktığını duyurdu.

Haluk Levent sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Erzincan’ın İliç ilçesinde gerçekleşen maden faciasında İshak Demir adlı işçinin kendi imkanlarıyla çıktığını duyurdu.

"GÖÇÜK ALTINDAN KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKMIŞ"

Haluk Levent sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Ahbaplar bildirdi.

İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanları ile çıkmış.

Şu anda hastanede tedavi altında.

Umarım diğer arkadaşlar da sağ salim kurtulurlar” ifadelerini kullandı.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

YERLİKAYA: 9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, meydana gelen kazayla ilgili madende 667 çalışan olduğunu ve 9 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Yerlikaya, arama kurtarma için 400 kişinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

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