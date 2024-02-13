Siyanür ve sülfürik asit atık dağları çöktü Fırat'a ilerliyor. İşçiler göçük altında kaldı. Korkulan oldu

Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni’nde göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı iddia edildi. İçinde başta siyanür ve sülfürik asit gibi 20'den fazla kimyasal zehirli maddenin bulunduğu atık dağları çöktü.

Milyonlarca ton zehirli atık Fırat nehrine doğru akıyor. Ekipler bölgeye sevk edildi.

Yıllardır madenin yol açtığı yıkıma karşı mücadele veren Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük, burasının göçeceği konusunda sürekli uyarı yapıyordu.

VALİDEN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi, toprak altında işçilerin kaldığını ama sayısının bilinmediğini açıkladı. İddialara göre ise 10 işçi toprak altında kaldı.

Öte yandan madendeki facianın korkunç görüntüleri de geldi.

AFAD VE UMKE OLAY YERİNE GİDİYOR

Erzincan Valisi altın madenin göçtüğü alana AFAD ve UMKE ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

ayrıntılar geliyor...