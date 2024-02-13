İşte siyanür dağlarının çökme anı. Fırat Nehri'ne ilerliyor

Kaynak: Haber Merkezi
İşte siyanür dağlarının çökme anı. Fırat Nehri'ne ilerliyor
Erzincan’da altın madeninin çöktüğü anlar ortaya çıktı. Siyanürle altın aranan madenin çöktüğü ve Fırat Nehri’ne akan siyanür dağları görüntülerde yer aldı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir altın madeni çöktü. Siyanürle altın aranan madenin çökmesi sonrası tonlarca toprak Fırat Nehrine doğru aktı.

Madenin çökmesi sonrası en az 7 işçinin toprak altında kaldığı iddia edilirken Erzincan Valisi Aydoğdu ise kaç işçinin toprak altında kaldığının bilinmediğini söyledi.

Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Erzincan’da Anagold Madencilik’in işlettiği altın madeninin çökme görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde madenin bulunduğu alanın çöktüğü ve siyanür dağlarının Fırat Nehri’ne doğru akması görüldü.

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