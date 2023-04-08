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Eski DSP'li isim: Ecevit mezarında ters döndü

Eski DSP'li Gani Aşık, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan DSP'ye tepki gösterdi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 12:50
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Eski DSP'li'den 'Erdoğan' tepkisi

Eski DSP'li isim: Ecevit mezarında ters döndü
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Eski DSP'li Gani Aşık, "DSP seçmeni laik, Cumhuriyetçi ve Atatürkçüdür. Erdoğan’a asla oy vermezler" diye konuştu.  

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleneceğini söyleyerek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi konusunda görüşümüzü oluşturduk" ifadelerini kullanmıştı. 

"DSP SEÇMENİ LAİK, CUMHURİYETÇİ VE ATATÜRKÇÜDÜR"

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Eski CHP milletvekili, ilahiyatçı Gani Aşık, DSP’nin bu kararına tepki gösterdi.

1995’te Bülent Ecevit’in ricası ile DSP’den milletvekili adayı olduğunu söyleyen Aşık, “Bu gelişme, iktidar açısından korku ve zavallılığın somutlaşması, DSP açısından da birkaç koltuk uğruna merhum Ecevit’in mezarında ters döndürülmesidir. DSP seçmeni laik, Cumhuriyetçi ve Atatürkçüdür. Erdoğan’a asla oy vermezler” dedi.

Öte yandan, arasında Uluç Gürkan, Hikmet Sami Türk, Ahmet Tan ve İstemihan Talay’ın da yer aldığı DSP’li 74 eski bakan ve milletvekili, Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı yaptı. Çağrıda, “DSP’nin şu anki yönetimi birkaç sandalye uğruna pazarlıklar yapmaktadır. Bu, Ecevit’e gönül verenleri derinden yaralamaktadır” denildi.

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