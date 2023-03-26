Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'

Editör: Merve KIZILALP

Vatandaşın artan fiyatlara karşı tutumu ve geçim sıkıntısı sokak röportajlarına konu olmaya devam ederken bu kez farklı bir olay yaşandı.

Gurbetçi olduğunu belirten bir kişi Türkiye'de bozdurduğu paralarla adeta 'hayatını yaşadığını' anlattı.

Sosyal medyada yer alan ve 'birlikmedyaa' kullanıcı adıyla paylaşılan videoda muhabirin 'sizce Türkiye'deki ekonomik durum uygun mu' sorusuna keyfi yerinde gurbetçi şu ifadeleri kullandı;

"BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Şimdi uygun olup olmaması beni fazla ilgilendirmiyor. Neden, ben yurtdışındayım. Şu an şöyle söyleyeyim ben biraz önce para bozdurdum. Aldığım para geçen seneye göre beni makul derecede ikna etti. Allah'ım inşallah bu hükümeti başınızdan eksik etmesin. Çünkü alacağım daha çok daire var. Ama buradaki vatandaşa Allah sabır versin.

Bu röportaja sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

GURBETÇİ ÜLKEMİZDE KEYİF YAPARKEN VATANDAŞ KARNINI ZOR DOYURUYOR

Söz konusu röportajın sosyal medyada yayılmasından sonra akıllara 'tavuklar için bayat ekmeği isteyip o ekmekleri yemek yapıp yiyen' gözü yaşlı vatandaşın röportajı geldi.

Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaş, şu şekilde isyan etmişti:

"Namerdim yalan söylüyorsam. Fabrikaya iş bakmaya gittim. Oradaki kapının önündeki ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim aldım getirdim. Eşim hiç üşenmeden yaptı beraber oturduk yedik"