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Ülkenin durumu anlatılırken AKP'yi savunan kadına başörtülü kadından cevap: Senin mutlaka çıkarın var. O yüzden AKP'yi savunuyorsun

Ülkenin durumunu anlatırken AKP’yi savunan kadına başörtülü kadından yanıt geldi. Sokak röportajında konuşan kadın "Senin mutlaka çıkarın var. O yüzden savunuyorsun" dedi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:04
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Ülkenin durumu anlatılırken AKP'yi savunan kadına cevap

Ülkenin durumu anlatılırken AKP'yi savunan kadına başörtülü kadından cevap: Senin mutlaka çıkarın var. O yüzden AKP'yi savunuyorsun
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Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında iki kadının tartışması dikkat çekti. Ülkenin durumunu anlatan kadına karşı bir başka kadın ise karşı çıktı. Başörtülü kadın kiraların yüksek olmasından yakınırken bir başka kadın ise “Bırak kirayı vatanımız var” dedi.

Sonrasında kadının “Peynirin kilosu olmuş 200 lira derken” kendisine karşı çıkan kadın” Bırak peyniri” şeklinde yanıt verdi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine başörtülü kadın “Senin mutlaka bir çıkarın var o yüzden savunuyorsun” dedi. AKP’yi savunan kadın ise etraflarında toplanan kalabalığın arasından çıkarak tartışmayı yarıda bıraktı.

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