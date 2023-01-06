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Anadolu Efes geriden gelip kazandı

EuroLeague'nin 17.haftasında Anadolu Efes, Asvel'i konuk etti.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 22:18
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EuroLeague'de Anadolu Efes Asvel'i mağlup etti

Anadolu Efes geriden gelip kazandı
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Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında LDLC ASVEL'i konuk etti. Üçüncü çeyrekte 11 sayı farkla geri düşen Anadolu Efes, son periyottaki performansıyla rakibini 78-72 mağlup etmeyi başardı. 

2023'teki ilk resmi maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, EuroLeague'deki 17. maçında 9. galibiyetini elde ederken mağlubiyet serisi 3 maça çıkan ASVEL ise 17 maç sonunda 6 galibiyette kaldı. 

Maçtan bölümler;

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, 5:51 kala Rodrigue Beaubois'nın üç sayılık basketiyle 10-6'lık üstünlüğü yakaladı. Youssoupha Fall ve Nando De Colo ile etkili olan konuk ekip, 4:10 kala da Anthony Polite ile bulduğu basket sonucunda 10-12 öne geçti. Etkili performansını sürdüren ASVEL, 2:37 kala Parker Jackson-Cartwright'ın basketiyle durumu 12-17'ye getirdi. Çeyreğin son bölümünde Rodrigue Beauobis, Will Clyburn ve Ante Zizic ile sayılar bulan Anadolu Efes, 17-19 ile periyodu noktaladı. 

İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 17-19 LDLC ASVEL
İkinci çeyreğin başında Vasilije Micic ve Ante Zizic ile sayılar bulan Anadolu Efes, 9:16 kala 22-19'luk üstünlüğü yakaladı. Temsilcimize çok çabuk karşılık veren konuk ekip, 7:10 kala 22-26'lık skor avantajını elde etti. Aradaki farkı korumayı başaran ASVEL, 2:14 kala Nando De Colo'nun serbest atış isabetleri ile durum 26-34'e geldi. 5 saniye kala Will Clyburn'ün serbest atış isabeti de 29-36 ile devreyi sonlandırdı. 

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 29-36 LDLC ASVEL

Üçüncü çeyreğe iyi giren LDLC ASVEL, 7:30 kala David Lighty'nin basketiyle skoru 34-44 yapıp farkı çift hanelere çıkardı. İlk 5 dakikalık bölüm de Nando De Colo'nun serbest atış isabetleriyle 38-49 geçildi. Sonrasında Vasilije Micic'in devreye girdiği Anadolu Efes, 2:52 kala durumu 46-51'e getirdi. Son bölümde Parker Jackson-Cartwright ile etkili olan konuk ekip, üçüncü periyodu 52-58 önde tamamladı. 

Üçüncü periyot sonucu: Anadolu Efes 52-58 LDLC ASVEL

Maç sonucu: Anadolu Efes 78-72 LDLC ASVEL

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