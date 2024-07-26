Evren Devrim Zelyut iki yatırım aracına işaret etti Fiyatlar uçacak

Evren Devrim Zelyut 'Hazır olun yıl sonu fiyatı uçacak' diyerek bir yatırım aracını işarete etti.

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, piyasalar değerlendirerek yatırımcının aklını kurcalayan sorulara yanıt verdi.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, YouTube hesabında yayınladığı video ile "Dolar planını değiştirdiler" diyerek Merkez Bankası ve ABD'li önemli bir yatırım ajansından dolar ve gram altının geleceğiyle ilgili önemli sinyaller alındığını söyledi ve yatırım portföylerinde ağırlıkların değiştiğini söyledi.

Zelyurt’un açıklamasında Pimco'nun gelişmekte olan ülke piyasalarından sorumlu yöneticisi Pramol Dhawan, Reuters'a yaptığı açıklamayı hazırlatarak "TCMB'nin kısa vadede sıkı para politikasını koruyacağını düşünmekteyiz. Türk varlıklarına olumlu bakışımız sürüyor" denildiğine değindi.

Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasının etkilerinin, zamlar ve vergiler yoluyla halk tarafından hissedildiğini belirten Evren Devrim Zelyut "Bu durum, MB'nin döviz ve lira politikasını daha da belirgin hale getiriyor. Sermaye akışının doları düşüreceğini kesin olarak öngörmek zor olsa da, ancak bir ABD'li fon yöneticisinin açıklamaları, Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasını sürdüreceğini işaret etmekte. Avrupa ve Amerika'dan sermaye gruplarının ilgisi ise devam ediyor." diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI'NIN ELİ GÜÇLENDİ"

Merkez Bankası'nın Saudi Fund for Development ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini karşılıklı mutabakatla sonlandırdığını belirten Evren Devrim Zelyut, "Bu durum, Merkez Bankası'nın yüksek faizle elinin güçlendiğini gösterdi. Doların düşeceğini söylemek mümkün değil, ancak Merkez Bankası'nın durumu güçlenmiş görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

DOLAR VE BORSA'DA NE OLUR?

Evren Devrim Zelyut bu gelişmeler karşısında yatırımcıların nasıl bir adım atılacağını planlaması gerektiğini vurgulayarak “Rezervler güçleniyor, tabii bu rakam yeterli değil ama en azından bir uçurumdan dönüşü simgeliyor. Bu durum yıl sonunda 39-42 bir dolar kuru aralığına işaret ediyor. Dolardan ziyade altını götürecek olan FED'in faiz indirimi olabilir. Ama bu da altın için çok büyük artılar yaratmayabilir. Peki borsa? Gri listeden çıkma kararı ve not artırımlarına baktığımızda seçerek hisse almak gerekir. Doların baskılandığı bir dönemde ağırlığın seçerek doğru hisselere yatırım olduğunu düşünüyorum.” dedi.