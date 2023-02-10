Evsizlerin çadırına gidip şov yaptı. Çadıra para attı

Sosyal medya platformu Tiktok’ta bir kişinin çadırda kalan bir aileyi çektiği videoyla ifşa etmesi tepkilere neden oldu. Videoda cüzdanından çıkardığı parayı göstererek “Baldırını, bacağını açan insanlara gönderiyorsun, yazıklar olsun sana"dediği duyuldu.

Çadırda kalan evsiz vatandaşlar üzerinden şov yapmaya çalışan bir kişinin videosu gündem oldu. Cüzdanından çıkardığı paraları kameraya gösteren şahıs “Allah benden razı olsun” diyerek çadırın içerisindekilere para verdi.

Cüzdanından paraları tek tek para çıkaran bu tiktok şovmenine çekim yapan kişi "gösterme Allah'tan kork" diye uyardı.

Evsizlerin çadırındakilere para veren bu kişi şunları söyledi:

"Allah'tan korkun. Baldırı bacağını açan insanlara gönderiyoruz. Evsizlere İnşallah ev almaya nasip eyle. Buraya bina dikip, bunlara bir daire nasip eyle. Bana Allah razı olsun dedi mi? dedi. Allah benden razı olsun yeter" dedi.

Çadıra para atan bu kişi bakın yargıçları niye tehdit etti:

"Yahu yargıçlar alayınıza buradan gönderme yapıyorum alayınıza. Baldırı bacağı açıklara hediye atın, böyle sokakta yaşayanlara gelmeyin gitmeyin"