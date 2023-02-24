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EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor

Haftaya Meclis’e gelmesi düşünülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yen iki kritik değişiklik yapılacağı iddiası gündeme geldi. EYT düzenlemesinde yaş şartı getirilmesi ve prim gününün indirilmesinin masada olduğu iddia edildi…

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 18:00
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde kritik iki değişiklik gündemde

EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
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Kahramanmaraş’ta meydana ve 10 ilde yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin TBMM gündemine iki kritik değişiklikle geleceği iddia edildi.

28 Şubat Salı günü toplanacak TBMM Genel Kurulu'nun öncelikli olarak EYT düzenlemesini görüşmesi bekleniyor.

EYT'DE KRİTİK DEĞİŞİKLİK İDDİASI

İktidara yakın Sabah Gazetesi'nden haberine göre Yürürlülük maddeleriyle dört maddeden oluşan EYT yasası komisyonda değiştirilmeden kabul edilmişti. Ancak Genel Kurul'da bazı değişikliklerin olabileceği noktasında beklentiler de bulunuyor.

PRİM ŞARTI DEĞİŞEBİLİR

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, iki kritik değişiklikten biri olan EYT'li SSK'lılar için kademeli prim şartının 5 bin güne indirilmesi geliyor.

Daha önce komisyondan geçen EYT düzenlemesinde ise, 'mevzuata' göre emeklilik şartı getirilmişti.

YAŞ ŞARTI GÜNDEMDE

Yine Genel Kurul'a gelecek EYT düzenlemesinde kısmi emeklilik için de yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi kadınlarda 50 erkeklerde 55 olması isteniyor.

Daha önce yapılan açıklamada 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacaktı.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN EYT'LİLERİN AİLELERİ BAŞVURU YAPABİLECEK

Öte yandan EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine de bu hakkı aileleri tarafından kullanılabilecek.

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