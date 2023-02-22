Milyonlar sabırsızlıkla bekliyordu. EYT'de çok kritik gelişme

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun özel haberine göre, TBMM milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara vermişti. Haftaya meclis EYT teklifi ile açılacak.

Ekonomist Muhammet Bayram şu bilgileri verdi: “Devletimiz en kısa sürede EYT yasasını çıkaracaktır. Tüm siyasi partilerin mutabakatı ile beraber ben EYT yasasının çıkmasını bekliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapsamlı bir sosyal ve ekonomik paketleri açıkladı. Bunlarda yasalaşması gereken ve deprem bölgesinde acil karar alınması gereken hususlar mevcut. Meclis’in açılmasıyla beraber öncelikle bu hususların görüşüleceğini düşünüyorum.

Mart ayı içerisinde öncelikli olarak deprem ve diğer sosyal, siyasi ekonomik tedbirlere ilişkin paketler ve kanunlar devreye alınacaktır. Tabi ki de Meclis’in takdiri burada en yüksek mertebedir. Meclis takdir eder ve bu yasalaşırsa kabul edilir.

"GERİYE DÖNÜK MAAŞ BAĞLANMAZ"

Devletimiz derse ki mart ayında bunu yapacağız mart ayında yasalaşırsa nisan ayında ilk maaşlar verilir. Nisan ayında yasalaşırsa mayıs ayında ilk maaşlar EYTlilere verilir.

Deprem bölgesi için kısa çalışma ve nakdi ücret destekleri yapılacak. Ben o yüzden özellikle mart ayında deprem ile ilgili olarak alınması gereken acil kanunların Meclis’ten geçmesini bekliyorum. Daha sonra ilk etapta acil önlemler alındıktan sonra nisan ayında bunun yasalaşmasını ve mayıs ayında vatandaşlarımızın ilk maaşlarını almalarını öngörüyorum.

Emeklilikte başvuru esastır. Kanun çıkmasıyla beraber başvuru yapılacaktır. Başvurudan sonra emeklilik maaşı bağlanmazsa başvuru ile birlikte hak kazanılan aylar toplanabilir.

Şubat ayında ilk maaş bağlanacaktı, mart ayında bağlanacaktı veya geriye dönük bir maaş bağlaması ile ilgili beklentiler söz konusu değil."