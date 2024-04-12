Eyüpspor'a Manisa'da büyük jest. Kimse bunu beklemiyordu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Eyüpspor'a Manisa'da büyük jest. Kimse bunu beklemiyordu
Süper Lig'e çıkmayı geçen hafta garantileyen Eyüpspor, Manisa deplasmanında sahaya alkışlar eşliğinde çıktı, 2 puan bıraktı.

Trendyol 1. Lig'de bitime 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor; 30. haftada Manisa FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

19 Mayıs Stadı'nda ev sahibi ekibin oyuncularının alkışları eşliğinde sahaya çıkan Arda Turan'ın ekibi sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Eyüpspor'un gollerini 13. dakikada Prince Ampem ve 20. dakikada Svit Seşlar kaydetti. Ayrıca konuk ekipte Bekir Yılmaz 58. dakikada kırmızı kart gördü.

Ev sahibi Manisa FK'nın sayıları ise 32. dakikada Jetmir Topalli ve 47. dakikada Bekir Karadeniz'den geldi. Manisa FK'de Sandro Lima 41. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Eyüpspor 68, Manisa FK 33 puana yükseldi. Eyüpspor bir sonraki maçta Boluspor'u konuk edecek. Manisa FK ise Altay deplasmanına çıkacak.

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