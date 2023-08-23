Ezgi Mola'dan karnı burnunda yeni poz. Doğum için gün sayıyor

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Mola'nın nikâh şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin olmuştu.

Ezgi Mola, yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmesinden günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde arkadaşları Enis Arıkan'ın İzmir Alaçatı'da düzenlediği bir partiyle erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.

Mutlu gününde Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda da gidiyor. Bizde bir anı olsun" demişti. Aksaklı da, “Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu. Bizim için sağlıklı gelsin yeter” diye konuşmuştu.

KARNI BURNUNDA

İlk kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Ezgi Mola, son olarak 6.3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda büyüyen karnını gözler önüne serdi.

Ünlü ismin "Beni hatırladın mı?" notuyla yayınladığı kareler, kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

Takipçileri, Mola'ya; "Çok güzel bir anne olacaksın", "Allah ananla babalı büyütsün", "Bir kadına hamilelik bu kadar mı yakışır?" gibi 5 bine yakın yorum yaptı.

