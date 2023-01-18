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Fahriye Evcen ikinci bebeğini dünyaya getirdi

Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci bebekleri bugün öğle saatlerinde dünyaya geldi. Çift bebeklerine Kerem ismini verdi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 13:40
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Fahriye Evcen ikinci kez anne oldu! İşte bebeğin ismi

Fahriye Evcen ikinci bebeğini dünyaya getirdi
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2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten güzel haber geldi.

Ünlü çiftin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğle saatlerinde, Dr. Bülent Urman önderliğinde Amerikan Hastanesi'nde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

KEREM İSMİNİ VERDİLER

Ünlü çift, heyecanla bekledikleri erkek bebeklerine Kerem  adını verdi.

DOĞUMDA EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI 

Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit’i yalnız bırakmayan Burak Özçivit duygu dolu anlar yaşadı.

2017 yılında nikah masasına oturan çiftin Karan adında bir oğulları daha var.


 

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