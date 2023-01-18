Fahriye Evcen ikinci bebeğini dünyaya getirdi

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten güzel haber geldi.

Ünlü çiftin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğle saatlerinde, Dr. Bülent Urman önderliğinde Amerikan Hastanesi'nde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

KEREM İSMİNİ VERDİLER

Ünlü çift, heyecanla bekledikleri erkek bebeklerine Kerem adını verdi.

DOĞUMDA EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit’i yalnız bırakmayan Burak Özçivit duygu dolu anlar yaşadı.

2017 yılında nikah masasına oturan çiftin Karan adında bir oğulları daha var.



