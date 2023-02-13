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Fahriye Evcen'in sözleri yürekleri sızlattı

Depremde annesini arayan küçük Barış'ın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen sözleriyle yürekleri yaktı. Evcen paylaşımında "Umarım bu görüntü vicdanınızdan silinmez..." dedi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:24
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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sözleri yürekleri sızlattı.

Fahriye Evcen'in sözleri yürekleri sızlattı
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Asrın felaketi olarak değerlendirilen, merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin deprem bölgesine bir tır, kıyafet ve gıda gönderdiği, 600 bin TL'de AFAD ve diğer yardım kuruluşlarına bağışta bulunmuştu. Ünlü Çift, depremin ilk gününden beri de sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarla da bağış topluyor. 

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, Prof. Doktor Sinan Canan'ın YouTube yayınına katıldılar. Yayında depremzedeler için yaklaşık 400 bin dolar para toplandı ve toplamaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, son paylaşımıyla yürekleri sızlattı. Adıyaman'da enkazların arasında annesini arayan küçük Barış'ı storysinde paylaşan Evcen, yazdığı duygu yüklü mesajla herkesi hüzünlendirdi…

Fahriye Evcen paylaşımına 'Seni o küçük ellerinden öperim çocuk… Dilerim ki anneciğin bulunur, çünkü tüm dünya bir araya gelse onun yerini tutamayacak. Bu binaları yaparken umarım bu görüntüler gözünüzden de vicdanınızdan da silinmez…' notunu ekledi.

 

 

 

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