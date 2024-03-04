Fatih Altaylı TFF'nin içindeki FETÖ dosyasını ortaya çıkardı. Yayın ihalesinde ne olduğunu bir bir açıkladı

Önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için 3 yıllık ihaleye çıkan TFF katılım gösteren iki kurum beIN Grup ve Saran Grup’tan tatmin edici düzeyde bir teklif gelmediği gerekçesiyle ihaleyi iptal etti.

İhalenin iptal edildiğini duyurduktan 1 gün sonra yeni bir açıklama yapan TFF mevcut yayıncı beIN Sport ile 182 milyon dolar karşılığında anlaşmaya varıldığını ifade etti.

TFF’nin önce iptal kararı alıp sonra mevcut yayıncı ile anlaşmasını kendi Youtube kanalında değerlendiren Fatih Altaylı federasyon ve federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi’nin Fetö varsayımıyla TİM ve THY’den uzaklaştırıldığını söyleyen Altaylı’nın ifadeleri şu şekilde:

"AÇIK AÇIK YALAN SÖYLÜYOR"

"Futbol federasyonları futbol naklen yayın ihalelerini beIN kazanana kadar bu ihaleleri tekrarlamak durumundalar. 4 gün önce ihaleyi iptal ettiler sonra ertesi gün beIN’e verdiklerine dair açıklama yaptılar. İptal ettiğiniz ihaleyi nasıl veriyorsunuz. Demek ki iptal etmemişsin demek ki Futbol Federasyonu Başkanlığı başkanı ve bütün kurulları o Futbol Federasyonu denen rezalet, insanlara açık açık yalan söylüyor.

"KAPI ARKASINDA PAZARLIK MI OLUR"

Çünkü beIN 120 milyon ya da 115 milyon verdi öbürü 142 Euro verdi iptal ettiler. Sonra beIN kapalı kapılarda bir şeyler oldu ne olduysa artık bilmiyoruz Kim kotardıysa teklifini 160'a çıkarmış ve verdiler. Hani iptalde iptal edilen ihalenin kapı arkasında pazarlığı mı olur? İptal ha dersin ki taraflardan tekliflerini yenilemelerini bekliyoruz. Dersin bu şartlarda iptal etmek zorunda kalacağız dersin taraflara ama biz iptal ettik diye açıklama yapıyorsun ertesi gün diyorsun ki beIN’e verdik.

"HIRSIZLIK MI YAPTINIZ"

Peki kardeşim avanta mı aldın beIN’den? Hırsızlık mı yaptınız? İndira gandi cebe bir şey mi koydunuz? Bir yerden emir mi geldi kardeşim bu işi beIN’e verin diye? Ne oldu iptal sonra beIN’e verdik. Böyle iptal mi olur ama artık

"TÜRKİYE'NİN ZIVANASI ÇIKMIŞ"

Türkiye'nin zıvanası çıkmış vaziyette gerçek anlamda her şey zıvanadan çıkmış. Futbol federasyonunda hakem yani diyeceksin ki ya futbola gelinceye kadar doğru futbola gelinceye kadar nerede adalet kaldı ki futbolda kalsın nerede düzen kaldı ki futbolda kalsın nerede güvenilir bir iş var ki futbolda olsun nerede?

"FETÖCÜ OLDUĞU VARSAYIMIYLA UZAKLAŞTIRDIN"

Hiçbir şey yok abim hiçbir şey ne güvenebilir musun Ne inanabiliyor musun ne açıklama açıklama ne açıklama mı açıklama mı? Ne doğru Ne yanlış hiçbir şey bilmiyorsun artık öyle bir hengame içerisinde gidiyoruz. Ve buna da hiç bir şey demeyeyim ya buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyoruz abi böyle bir devlet olur mu kardeşim? Böylesine kuralların artık esnetilmesi ya Vallahi gözünü seveyim eskinin ya yine bir hak hukuk bir şey vardı ya hiçbir şey kalmadı federasyonun. Ya sen bir adamı Fetöcü olduğu varsayımıyla Türk Havayolları Yönetim Kurulu’ndan uzaklaştırıyorsun Tim başkanlığından uzaklaştırıyorsun sonra Futbol Federasyonu Başkanı oluyor"