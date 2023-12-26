Fatih Terim'in anlaştığı Panathianikos Yunan liginde kaçıncı sırada? Kadrosunda kimler var? F.Bahçe'den ayrılan yıldız da orada

Fatih Terim, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaştı.

Yunan kulübü Terim'i sosyal medya hesabından duyurdu.

Teklifi kabul eden Fatih Terim'in yarın Atina'ya gidip sözleşme imzalaması bekleniyor.

Panathianikos Yunan liginde kaçıncı sırada? Kadrosunda kimler var?

Panathinaikos, 14 takımlı Yunanistan Süper Ligi'nde 15 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi ve 34 puanla ikinci sırada bulunuyor. İlk sıradaki PAOK'un puanı 35. 3. Olympiakos ile 4. AEK 32 puanda.

Kadrosunda önemli yıldızlar var. Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Arao da bunlardan biri.

Takımın en önemli futbolcuları Brezilyalı forvet Bernard ile Hollandalı Vilhena. İspanyol Perez de bunlardan biri.

Panathinaikos bu sezon Yunan Ligi'nin şampiyon adaylarından. Yunanistan'ın en güçlü iki takımından biri. 20 kez lig şampiyonu oldu. 1971-72 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final oynamıştır.