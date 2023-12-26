Fatih Terim'in anlaştığı Panathianikos Yunan liginde kaçıncı sırada? Kadrosunda kimler var? F.Bahçe'den ayrılan yıldız da orada

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'in anlaştığı Panathianikos Yunan liginde kaçıncı sırada? Kadrosunda kimler var? F.Bahçe'den ayrılan yıldız da orada
Panathianikos Fatih Terim'le anlaştığını açıkladı. Peki Panathianikos Yunan liginde kaçıncı sırada? Kadrosunda kimler var?

Fatih Terim, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaştı.
Yunan kulübü Terim'i sosyal medya hesabından duyurdu.
Teklifi kabul eden Fatih Terim'in yarın Atina'ya gidip sözleşme imzalaması bekleniyor.

Panathianikos Yunan liginde kaçıncı sırada? Kadrosunda kimler var?

Panathinaikos, 14 takımlı Yunanistan Süper Ligi'nde 15 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi ve 34 puanla ikinci sırada bulunuyor. İlk sıradaki PAOK'un puanı 35. 3. Olympiakos ile 4. AEK 32 puanda.

Kadrosunda önemli yıldızlar var. Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Arao da bunlardan biri.
Takımın en önemli futbolcuları Brezilyalı forvet Bernard ile Hollandalı Vilhena. İspanyol Perez de bunlardan biri.

Panathinaikos bu sezon Yunan Ligi'nin şampiyon adaylarından. Yunanistan'ın en güçlü iki takımından biri. 20 kez lig şampiyonu oldu. 1971-72 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final oynamıştır.

İlgili Haberler
Fatih Terim Panathinaikos'a imzayı attı
Fatih Terim'in Süper Lig'den yapacağı ilk transfer belli oldu
Flaş... Flaş... Fatih Terim Panathinaikos'ta!
Ryan Babel'den flaş Fatih Terim açıklaması
Ryan Babel'den flaş Fatih Terim açıklaması
Emre Belözoğlu fon vurgununun asıl yüzünü açıkladı. Fatih Terim'in bu işe nasıl girdiğini anlattı
Son Haberler
beIN Sports saniyede 400 kare çeken Phantom kameraları ne yaptı? Skandalı Şansal Büyüka ortaya çıkardı Spor
beIN Sports saniyede 400 kare çeken Phantom kameraları ne yaptı? Skandalı Şansal Büyüka ortaya çıkardı
Fatih Terim imzayı atar atmaz Acun Ilıcalı da Panathinaikos için harekete geçti Spor
Fatih Terim imzayı atar atmaz Acun Ilıcalı da Panathinaikos için harekete geçti
Can Atalay krizi gölgesinde Yargıtay Başkanı'ndan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ziyaret Gündem
Can Atalay krizi gölgesinde Yargıtay Başkanı'ndan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ziyaret
Trabzonspor’da Bjelica Bardhi’den sonra o yıldız oyuncuya kancayı attı Spor
Trabzonspor’da Bjelica Bardhi’den sonra o yıldız oyuncuya kancayı attı
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye meclisten geçti Gündem
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye meclisten geçti
Fenerbahçe’nin neden şampiyon olamayacağını Başbakan Lemi Çelik açıkladı Spor
Fenerbahçe’nin neden şampiyon olamayacağını Başbakan Lemi Çelik açıkladı