Fatih Terim çılgına döndü! Sen saygı duyulacak adam değilsin

Karşılaşmanın ardından bir hayli gergin olduğu görülen Terim, basın toplantısında adeta patladı.

Terim, "Rakibi tebrik ederim, iyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Ancak Kotsiras'ın penaltı pozisyonu var. Eğer bu penaltı verilmiş olsaydı, oyuna tekrar dönebilir ve farklı bir sonuç alabilirdik" dedi.

Türk teknik adam mağlubiyeti hak ettikleri itirafında da bulundu.

Fatih Terim şöyle konuştu: Geldiğimden beri en kötü maçımızdı. Mağlubiyeti hak ettik. Belki maçı dengeleyeceğimiz an vardı. Ancak orada da Fransız hakemden başka herkes penaltıyı gördü. Fransız hakem bu konuya Fransız kaldı.

Terim, bir gazetecinin Panathinaikos'un futbolunu eleştirmesi üzerine çılgına döndü ve şu ifadeleri kullandı:

Şimdi siz bize soruyorsunuz, biz de oyun hakkında konuşuyoruz. Bir muhabir olarak bize iyi oynayıp oynamadığımızı söyleme hakkına sahipsiniz. Etkilenmeyen ve umursamayan tek kişi hakemdir. Penaltıdan kaybetmedik evet ama VAR da bir şey söylemedi.

Sonra gelip bize sarı kart veriyorlar. Hakeme nasıl saygı duyabiliriz böyle? Penaltıdan gol atsak yine kaybedebilirdik. Saygı duyulmasını istiyormuş, sen saygı duyulacak bir adam değilsin ki. Böyle bir hakem masraf edip Fransa'dan mı getirilir?

Mağlubiyete rağmen hâlâ şansımız var ve son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Kağıt üzerinde bir avantaj kaybettik ama hiçbir şey bitmiş değil.