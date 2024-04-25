Fatih Terim çılgına döndü! Sen saygı duyulacak adam değilsin

Selahattin Ekrekli
Fatih Terim çılgına döndü! Sen saygı duyulacak adam değilsin
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, deplasmanda AEK'e 3-0 yenildi.

Karşılaşmanın ardından bir hayli gergin olduğu görülen Terim, basın toplantısında adeta patladı.

Terim, "Rakibi tebrik ederim, iyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Ancak Kotsiras'ın penaltı pozisyonu var. Eğer bu penaltı verilmiş olsaydı, oyuna tekrar dönebilir ve farklı bir sonuç alabilirdik" dedi.

Türk teknik adam mağlubiyeti hak ettikleri itirafında da bulundu.

Fatih Terim şöyle konuştu: Geldiğimden beri en kötü maçımızdı. Mağlubiyeti hak ettik. Belki maçı dengeleyeceğimiz an vardı. Ancak orada da Fransız hakemden başka herkes penaltıyı gördü. Fransız hakem bu konuya Fransız kaldı.

Terim, bir gazetecinin Panathinaikos'un futbolunu eleştirmesi üzerine çılgına döndü ve şu ifadeleri kullandı:

Şimdi siz bize soruyorsunuz, biz de oyun hakkında konuşuyoruz. Bir muhabir olarak bize iyi oynayıp oynamadığımızı söyleme hakkına sahipsiniz. Etkilenmeyen ve umursamayan tek kişi hakemdir. Penaltıdan kaybetmedik evet ama VAR da bir şey söylemedi.

Sonra gelip bize sarı kart veriyorlar. Hakeme nasıl saygı duyabiliriz böyle? Penaltıdan gol atsak yine kaybedebilirdik. Saygı duyulmasını istiyormuş, sen saygı duyulacak bir adam değilsin ki. Böyle bir hakem masraf edip Fransa'dan mı getirilir?

Mağlubiyete rağmen hâlâ şansımız var ve son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Kağıt üzerinde bir avantaj kaybettik ama hiçbir şey bitmiş değil.

İlgili Haberler
Fatih Terim dost kazığı yedi
Fatih Terim mahvoldu
Fatih Terim oynamadan kazandı
Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim'i üzecek karar
Son Haberler
Diyarbakır’ın göbeğinde silahlı saldırı Gündem
Diyarbakır’ın göbeğinde silahlı saldırı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yargıtay Başkanı 25. turda da sonuç çıkmadı Gündem
Yargıtay Başkanı 25. turda da sonuç çıkmadı
Hacze giden memur ve avukatlar darp edilip geri gönderildi Gündem
Hacze giden memur ve avukatlar darp edilip geri gönderildi
ABD'de dinmek bilmeyen üniversite olaylarının iç yüzü Dünya
ABD'de dinmek bilmeyen üniversite olaylarının iç yüzü
Türk Dünyası’nın aksakalı Dr. Nefi Demirci uğurlanıyor Yaşam
Türk Dünyası’nın aksakalı Dr. Nefi Demirci uğurlanıyor
Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi Gündem
Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi