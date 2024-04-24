Fatih Terim oynamadan kazandı

Yunanistan Süper Ligi’nde şampiyonu belirleyecek play-off turu devam ederken Fatih Terim’i havalara uçuracak bir gelişme yaşandı.

Şampiyonluğun AEK ve Panathinaikos ile beraber en büyük favorilerinden biri olan PAOK deplasmanda Lamia ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuç ile beraber 68 puana yükselen PAOK 2. Sırada bulunan Panathinaikos’un 3 lider AEK’in 4 puan gerisinde kaldı.

Play-off turunda bugün (Çarşamba) Panathinaikos deplasmanda AEK ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı kazanan taraf PAOK’un puan kaybı ile beraber şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalamış olacak.