Fatih Terim kimseyi dinlemedi

Fatih Terim’in başında bulunduğu Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos yaz transfer dönemi için kadro çalışmalarına başladı.
FATİH TERİM ÇOK İSTİYORDU
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilk neşteri orta sahaya atan yeşil-beyazlılar Getafe'den Nemanja Maksimovic'i kadrosuna kattı.
KİMSEYİ DİNLEMEDİ
Fatih Terim'in 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği bilinirken Yunan basını oyuncunun performansı nedeniyle transferine karşı çıkmıştı.
HAZİRAN'DA GELECEK
Yunan ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Sırp yıldız yaz transfer döneminin resmen başlayacağı haziran ayında Yunan ekibine dahil olacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Getafe formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Maksimovic 4 gol kaydetti.
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