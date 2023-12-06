Fatih Terim'e Galatasaray'dan büyük şok. Bunu hiç beklemiyordu

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nda Fatih Terim'le ilgili flaş bir talep geldi. Terim'le birlikte Ayhan Akman'ın üyeliklerinin askıya alınması istendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Terim'e Galatasaray'dan büyük şok. Bunu hiç beklemiyordu

Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski yönetim kurulu üyesi Taner Aşkın'ın divan kurulu toplantısında çarpıcı bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. Aşkın, Seçil Erzan davasında isimleri geçen takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın üyeliklerinin askıya alınmasını istedi.

Aşkın şunları söyledi:

"Bu meşhur olaylar nedeniyle Galatasaray aleyhine bir şeyler dolaşıyor. Her dakika, her saniye, manavda bakkalda konuşuluyor, gazetede TV'de bunlar konuşuluyor. Bizim bunlarla bir işimiz yok.
Bizim eski futbolcularımız, başlarında Galatasaray armasının vermiş olduğu bir takım lütuflardan dolayı bir yerlere gelmişler, bunu da yanlış yolda kullanmışlar. Yanlış hatalar yapmışlar. Ben bir Galatasaraylı olarak bunları duymaktan rahatsız oluyorum. Beni son derece rahatsız ediyor.

Netice itibarıyla bu arkadaşlara bir öneride bulunmak istiyorum, bu davalarda adı geçen arkadaşlarımızın kulübe üye olan arkadaşlarımızın şahsi tasarruflarını kullanarak, yönetime bir dilekçe vererek bir süre üyeliklerinin dondurulmasını istemelerini talep ediyorum. Galatasaray camiasının en rahat yapması gereken bir unsur.

Bu arkadaşlar bunu yapmıyorlarsa, ben şöyle söyleyeyim, bir dilekçe vereceğim, Disiplin Kurulu'na vereceğim, bu suçlamalardan aklanana kadar hakları baki kalmak kaydıyla. Bunların yönetim tarafından belirli bir süre, davalar bitene kadar askıya alınmasının yerinde olacağını düşünüyorum."

İlgili Haberler
Galatasaray'dan ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Ayhan Akman’ın Fatih Terim fonu soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı
Fatih Terim cephesi fon sessizliğini bozdu. Avukatlarından açıklama
Muslera’nın bankadaki görüntülerini tv100 paylaştı. Fatih Terim Fonu’nda kurbanlar arasındaydı
Seçil Erzan ve Fatih Terim’le ilgili olay ‘bağ evi’ iddiası. İsmail Saymaz ortaya çıkardı
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolarla rekor kırdı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolarla rekor kırdı
Sokakta seyyar eczacı gibi geziyordu. Uyuşturucu taciri yakalandı Gündem
Sokakta seyyar eczacı gibi geziyordu. Uyuşturucu taciri yakalandı
İşte futbolun bilinmeyen tarihi. Sedat Kaya yazdı Spor
İşte futbolun bilinmeyen tarihi. Sedat Kaya yazdı
Burgan Bank Türkiye'den flaş karar Ekonomi
Burgan Bank Türkiye'den flaş karar
Balıkesir’de 9 dairenin elektrik kablosunu çalan hırsızlar yakalandı Gündem
Balıkesir’de 9 dairenin elektrik kablosunu çalan hırsızlar yakalandı
Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Gündem
Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
İşte en sağlıklı cilt vitamini Sağlık
İşte en sağlıklı cilt vitamini