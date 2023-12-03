Seçil Erzan ve Fatih Terim’le ilgili olay ‘bağ evi’ iddiası. İsmail Saymaz ortaya çıkardı

Fatih Terim Fonu olarak bilinen dolandırıcılık davasıyla ilgili bir olay daha ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Seçil Erzan ve Fatih Terim’le ilgili olay ‘bağ evi’ iddiası. İsmail Saymaz ortaya çıkardı

Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen Türkiye’nin konuştuğu Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'la ilgili davada yeni çıkan bir ayrıntıyı Sözcü yazarı İsmail Saymaz yazdı.

Saymaz, bugünkü yazısında Seçil Erzan’ın kendisine ait bağ evinde Fatih Terim ve ailesini ağırladığını yazdı.

Bağ evinin ipotek altında olduğunu belirten İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bozcaadalı meslektaşım Serkan İlik’e göre bağ evini 15-20 yıl önce baba Hayri Erzan satın aldı. Adada sevilen bir sima olan Erzan 6-7 yıl önce borsada battı ve pandemide hayatını kaybetti. Erzan, yaşarken evin tadilatına başladı. Mimar olarak Çanakkaleli İbrahim Karabaldır ile anlaştı. Ölümünden sonra tadilat, kızı Seçil’le devam etti. Erzan, tadilat bittikten sonra bahçenin bir bölümüne ‘Babamın Bahçesi’ tabelası astı. İskan sorunları olan evin değerinin 30.000.000 TL civarında olduğu belirtiliyor. Erzan, evinde Eylül 2022’de Terim Ailesi’ni ağırladı. Buluşmada Erzan’ın eski nişanlısı ve Terim’in avukatı Candaş Gürol ile Terimlerin aile dostu Nur Erkasap da vardı. Yalova Restoran’dan yemek getirildi. Yemekten sonra evde Netflix’teki ‘Terim’ belgeselini izlediler. Terimler geceyi evde geçirdi.”

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