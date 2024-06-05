Okul müdürüne zincirlerle saldırdılar. Saldırganlar Iraklı çıktı

Kaynak: DHA
Okul müdürüne zincirlerle saldırdılar. Saldırganlar Iraklı çıktı

Çorum’da okulda fenalaşan öğrencinin Irak uyruklu yakınları müdür ve okul görevlisine zincirlerle saldırdı. Saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı.

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İddiaya göre, okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, okulda rahatsızlanan S.D.S. adlı öğrenciyi ambulans çağırarak hastaneye kaldırdı.

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ZİNCİRLERLE SALDIRDILAR

Öğrencinin 2 yakını ise durumu haber alır almaz önce hastaneye, ardından da okula geldi. 2 kişi, okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk'e 'Neden bize haber vermediniz' diyerek yanlarında getirdikleri zincirlerle saldırı gerçekleştirdi.

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Saldırının seslerini duyan öğretmenlerin geldiğini gören şüpheliler okuldan kaçarken, yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirdi.

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Vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanan Atılgan ve Öztürk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Saldırı anı ise okulun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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