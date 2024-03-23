Fenerbahçe deplasmanda mağlup oldu. Olympiakos havalara uçtu

Kaynak: AA
Fenerbahçe deplasmanda mağlup oldu. Olympiakos havalara uçtu
Deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan Fenerbahçe Beko 77-76 kaybetti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibine deplasmanda 77-76 mağlup oldu.

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İtalyan ekibinin farkı 17 sayıya kadar çıkardığı maçta, bitime 3 dakika 39 saniye kala Wilbekin'in üçlüğüyle öne geçen sarı-lacivertiler, kalan bölümde üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezon 12. mağlubiyetini yaşadı.

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Fenerbahçe Beko, normal sezonda çıkacağı son 3 mücadelenin ikisinde iç sahada ALBA Berlin ve Anadolu Efes'le karşılaşıp son maçını deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la oynayacak.

Salon: FORUM

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Maxime Boubert (Fransa)

EA7 Emporio Armani Milan: Napier 6, Shields 15, Tonut 6, Melli 17, Mirotic 13, Poythress 9, Bortolani, Flaccadori, Hall 7, Hines, Voigtmann 4

Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Dorsey 9, Hayes-Davis 10, Noua, Motley 13, Wilbekin 15, Sertaç Şanlı 6, Papagiannis, Tarık Biberovic 13, Guduric 8, Sestina

1. Periyot: 28-18

Devre: 43-36

3. Periyot: 59-51

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