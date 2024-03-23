A Milli Takım'da şaşırtan istatistik

Türkiye A Milli Futbol Takımı dün gece Macaristan’ın başkenti Budapeşte’te de 623’ ncü maçına çıktı.

A Milli takımımızın mağlubiyet sayısı, galibiyet sayısından fazla iken; özellikle son aylarda oynadığı karşılaşmalarında, galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının üzerine çıkarmayı başarmıştı. Son karşılaşmasından tek gollü bir mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, gol averajındaki eksi olan aradaki farkı ise bir türlü kapatamıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı; 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine hazırlık kapsamında, Macaristan ile dün gece oynadığı 90 dakika öncesinde yaptığı son resmi maçında, Galler ile deplasmanda 1-1’lik skorla berabere kalmıştı.

Tam 72 yıl sonra; yine bir hazırlık karşılaşmasında güçlü rakibi Almanya’yı, deplasmanda kendine yakışan bir futbolla geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 3-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Avrupa Şampiyonası finalleri öncesinde, dün gece ki hazırlık maçında, yine aynı şampiyonada mücadele edecek Macaristan’a 1-0 yenildi.

Ay yıldızlı ekip, genel gol averajındaki negatif durumunu (-38), oynadığı son hazırlık karşılaşmasında da değişemedi.

A Milli Futbol Takımı; oynadığı bu son 90 dakikayla birlikte, tarihinde toplam 623’ncü karşılaşmasına çıkmış oldu.

A milliler; bir asırlık tarihinde 341'ı resmi, 282'si özel olan 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 234 yenilgi ve 147 beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 267'si deplasmanda, 272’si evinde, 84'ünüde tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere, toplam 851 gol atarken, kalesinde 889 gol gördü. Haliyle atılan ve yenilen gollerde; -38 gibi bir gol averajı bulunan A Milli Takım; dünya üzerinde 208 ülkenin bulunduğu 7 kıtadan, bugüne kadar 6’sında yer alan 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Millilerimiz; 623 karşılaşmanın 541'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 15'ini Güney Amerika, 6’sını Kuzey Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Türkiye’nin hazırlık ya da resmi maç yapmadığı tek kıta Antartika! Bu da o kıtanın coğrafi durumundan kaynaklanıyor!

Kırmızı beyazlılar, tarihinde en farklı yenilgilerini; Mısır’a 7-1, Hollanda’ya 6-1, Almanya’ya 7-2, Polonya’ya ve iki kez de İngiltere’ye olmak üzere 8-0’lık aynı sonuçlarla almıştı. En farklı skorlu galibiyetlerini ise İran’ı 6-1, Kazakistan, Litvanya ve Cebelitarık’ı 6-0 ve de Suriye, Güney Kore ve San Marino’nun karşısında 7-0'lık galibiyetlerle elde etmişti.

Türkiye, geride kalan 623 maçından sadece birini hükmen kazanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te, İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona ermişti. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle, karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etmişti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştı.

Kırmızı beyazlılar dün gece Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, ev sahibi karşısında 1-0’ lık skorla sahadan yenik ayrılsa da, rakibine oranla maçın istatistikleri dahil daha üstün oynamasına ve daha çok gol kaçırmasına rağmen, Polonyalı orta hakem Bartasz Frankowski’nin verdiği, bir penaltı atışıyla 1-0 mağlup oldu. Aynı hakem, bir başka benzer pozisyonda ise Türkiye lehine vermesi beklenen penaltı kararını ‘es’ geçti.

Türkiye diğer hazırlık maçını, önümüzdeki salı günü saat: 22.45’de, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya ile oynayacak.

Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda TSİ 22.45'te oynanacak müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek.