Fenerbahçe dünyaca ünlü kızıl saçlı güzel fizyoterapist Lenka Jurisicova’yı transfer etti

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana yaşanan sakatlıkların ardından eleştiri okları kulüp doktoru Ertuğrul Karanlığa çevrilmişti.

Sakatlanan futbolcunun aylarca sahalardan uzak kalması Ertuğrul Karanlık ve ekibinin sorgulanmasına neden oluyordu.

Slovak basınının iddiasına göre Fenerbahçe yönetimi bu konuda çok önemli bir adım attı.

Sarı-Lacivertliler'in; Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'nın fizyoterapisti Lenka Lenka Jurisicova’yı transfer ettiği kaydedildi.

Dünyanın sayılı fizyoterapistleri arasında gösterilen Lenka Jurisicova, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine topluyor.

Fenerbahçe; Konferans Ligi gruplarında karşılaştığı Spartak Trnava'yı 4-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederken, tedavi için sağlık heyetiyle sahaya giren Lenka Jurisicova'yı görenler gözlerini onun üzerinden alamamıştı.