Trabzonspor'a ihanet eden futbolcuyu açıkladı

Trabzonspor; Kayserispor deplasmanında 2-1'lik skorla kazanırken, maça damga vuran isim Uğurcan Çakır oldu.

Karşılaşmanın son anlarında ayağındaki topu kaptırıp Kayserispor'u umutlandıran tecrübeli file bekçisi hocası Abdullah Avcı sitem etti.

Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu da karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır'a çok ağır eleştiriler yöneltti.

Toroğlu, ''Uğurcan her zaman yaptığı gibi futbol ukalalığını, şımarıklığını yaptı. Olmaz bu. Böyle büyük kaleci olamazsın. Büyük kaleci böyle hatalar yapmayacak. Bu büyük kalecinin yapacağı hata değil. Bu futbol ukalalığıdır.'' dedi.

Toroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Konsantrasyon bozulamaz. Beşiktaş ile çekişiyorsun. Bütün arkadaşlarına ihanet ediyorsun. Gol yiyebilirsin, bacak arası da yiyebilirsin hepsine varım ama bunu yapamazsın. Buna hakkın yok."