Beşiktaş'ın efsanesi Atiba Hutchinson teknik direktör oldu. İşte yeni takımı

Kariyerini geçtiğimiz Temmuz ayında Beşiktaş'ta bitiren Atiba Hutchinson, teknik direktörlüğe soyundu.
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, Kanada takımı County Rovers'ın başına geçti.
Kulüpten yapılan paylaşımda Atiba'nın Kanada Şampiyonası 1. Tur maçlarına hazırladığı ifade edildi ve başarılar dilendi.
10 YILLIK BEŞİKTAŞ KARİYERİ
2013 yılında Beşiktaş'a katılan ve 2023 yılında Beşiktaş'ta emekli olan Atiba, 332 maçta 27 gol atarken 37 asist yaptı.
Atiba, Beşiktaş ile 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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