Beşiktaş'ın efsanesi Atiba Hutchinson teknik direktör oldu. İşte yeni takımı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın efsanesi Atiba Hutchinson teknik direktör oldu. İşte yeni takımı
Uzun süre Beşiktaş'ta forma giyen ve burada emekli olan Atiba, teknik direktör oldu ve yeni takımının başına geçti.

Kariyerini geçtiğimiz Temmuz ayında Beşiktaş'ta bitiren Atiba Hutchinson, teknik direktörlüğe soyundu.

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, Kanada takımı County Rovers'ın başına geçti.

Kulüpten yapılan paylaşımda Atiba'nın Kanada Şampiyonası 1. Tur maçlarına hazırladığı ifade edildi ve başarılar dilendi.

resim-2024-04-20-230108261.png

10 YILLIK BEŞİKTAŞ KARİYERİ
2013 yılında Beşiktaş'a katılan ve 2023 yılında Beşiktaş'ta emekli olan Atiba, 332 maçta 27 gol atarken 37 asist yaptı.

Atiba, Beşiktaş ile 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

İlgili Haberler
Ali Koç'un gizli planı deşifre oldu. Fatih Saboviç tüm detaylarıyla açıkladı
Fenerbahçe dünyaca ünlü kızıl saçlı güzel fizyoterapist Lenka Jurisicova’yı transfer etti
Trabzonspor'a ihanet eden futbolcuyu açıkladı
Hikmet Karaman'dan Manchester City Real Madrid maçı örneği
Hikmet Karaman'dan Manchester City Real Madrid maçı örneği
Abdullah Avcı küplere bindi. Maç biter bitmez yıldız oyuncusuna sitem etti
FA Cup'ta ilk finalist Manchester City
Bayern Münih patladı. Trabzon'un eski hocası neye uğradığını şaşırdı
Bayern Münih patladı. Trabzon'un eski hocası neye uğradığını şaşırdı
Eyüp sessizliğe büründü
Eyüp sessizliğe büründü
Samsunspor: 1 Adana Demirspor: 1
Samsunspor: 1 Adana Demirspor: 1
Kayserispor: 1 Trabzonspor: 2
Samsunspor Adana Demirspor maçında yaşanan ilki Mirza Şeker açıkladı
Trabzonspor'un Kayseri galibiyetindeki detayı Turgay Beşyıldız açıkladı
Zehra Güneş salonda çalışırken fotoğraflarını paylaştı herkesin kalbi yerinden oynadı
Son Haberler
Ali Koç'un gizli planı deşifre oldu. Fatih Saboviç tüm detaylarıyla açıkladı Spor
Ali Koç'un gizli planı deşifre oldu. Fatih Saboviç tüm detaylarıyla açıkladı
Papağan yavrusunu öpmelere doyamadı Video
Papağan yavrusunu öpmelere doyamadı
Konteynerde sır ölüm. Kapıyı açan arkadaşları şoke oldu Gündem
Konteynerde sır ölüm. Kapıyı açan arkadaşları şoke oldu
Kedinin doğum günü partisi sosyal medyayı salladı! Video
Kedinin doğum günü partisi sosyal medyayı salladı!
Fenerbahçe dünyaca ünlü kızıl saçlı güzel fizyoterapist Lenka Jurisicova’yı transfer etti Spor
Fenerbahçe dünyaca ünlü kızıl saçlı güzel fizyoterapist Lenka Jurisicova’yı transfer etti
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun: Ortalama ayda 9 milyon açık veriyoruz Gündem
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun: Ortalama ayda 9 milyon açık veriyoruz
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın 'Akşener'in seçim dili doğru değildi' Gündem
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın 'Akşener'in seçim dili doğru değildi'