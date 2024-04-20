Abdullah Avcı küplere bindi. Maç biter bitmez yıldız oyuncusuna sitem etti

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında 2-1 kazandı, lig üçüncülüğü yolunda önemli bir engeli atlattı.

Karşılaşmanın son anlarına 2-0 önde giren Bordo-Mavili ekipte, kaleci Uğurcan Çakır ayağındaki topu rakibine kaptırınca farkın 1'e inmesine neden oldu. Kalesinde büyük baskı gören Trabzonspor zor da olsa 3 puanı aldı.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın hedefinde kaptan Uğurcan Çakır vardı.

"Futbolda enteresan şeyler yaşıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Avcı, "Uğurcan Çakır'ın pozisyonunda çok kızdım. Denswil çok müsaitti. Uğurcan Çakır bu ülkenin çok önemli bir kalecisi. Asist yapmıştı, bir de gol yedirdi ve eşitlemiş oldu. Bunlar var oyunun içinde" yorumunu yaptı.

Lig üçüncülüğü için avantajlarını koruduklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli hoca, "Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Rakibimizin önünde avantajlı konumumuzu korumayı başardık. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Trabzonspor'un kenetlenme zamanı. Bütün camianın pozitif enerjiyle birbirine destek olması lazım" ifadesini kullandı.