Eyüp sessizliğe büründü

Kaynak: İHA
Eyüp sessizliğe büründü
Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Boluspor ile golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'de yükselmeyi garantileyen Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Boluspor ise 47 puanla 8. sırada yer alıyor.

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GÖZTEPE ENSESİNDE

Göztepe, Giresunspor'u 3-0 yenmesiyle puanını 63'e çıkardı.

69 puandaki Eyüpspor ile puan farkını 6'ya indirdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Berk Yıldız’ın uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Kubilay iki hamlede topun sahibi oldu.

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından çizgiye doğru inen Regattin’in içeriye aktardığı pasta Seşlar’ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Çağlar topu kurtardı.

54. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Eyüpspor savunması topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışı sağ çaprazından Berk Yıldız’ın sert vuruşunda Murat Uçar topu çizgiden çıkardı.

83. dakikada sol taraftan Ömer Bayram’ın içeriye çevirdiği topa Melih Kabasakal’ın ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mehmet Şengül

Eyüpspor: Kubilay Anteplioğlu, Murat Uçar (Berkay Kumlu dk. 84), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 75), Taşkın İlter (Tugay Kacar dk. 84), Thuram (Melih Kabasakal dk. 58), Seşlar, Recep Niyaz, Regattin (Ampem dk. 58), Bruno

Yedekler: Berke Özer, Çınar Arbay, Fethi Özer, Fredy, Hüseyin Maldar

Teknik Direktör: Arda Turan

Boluspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Jefferson (İshak Karaoğul dk. 90+3), Berk Yıldız (Tunahan Çiçek dk. 78), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 90+3), Avramovski, Hakan Bilgiç (Vusal İskandarlı dk. 70), Gigic (Camara dk. 78)

Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Hüsamettin Yener, Ercan Coşkun, Diarrassouba

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

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