Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra Erden Timur'dan operasyon çağrısı

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde sahada ortaya konan futboldan çok tartışmalı bir pozisyon konuşuluyor.

Sarı-Kırmızılı ekipten; Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyonun penaltı ve kırmızı kart olduğu yönünde tepkiler yükselirken, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur "Temiz eller" operasyonu çağrısı yaptı.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni"ne katılan Erden Timur, organizasyon sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erden Timur'un gündem yaratacak açıklamaları şöyle:

"Adına yakışmayan, hiç birimizi mutlu etmeyen bir derbiyi geride bıraktık. Stresli ortamın bunda etkisi büyük tabii ki..."

"Aylardır itidal çağrısı yapıp, gerginliğin azaltılması gerektiğini dile getiriyoruz. Ancak dün gece sonuca direkt etki eden bir hata yapıldı. Direkt şampiyonluğa tesir eden bir hata."

"Tüm resmi kurumlarla irtibat halindeyiz. VAR'a görüntü gitmedi deniyor. Eğer bu iddia doğruysa iş başka yönlere gider. Böyle bir görüntünün işlenmeyip hakeme yansıtılmaması akla mantığa uygun değil."

"Galatasaray olarak ekim ayında tahkikat komisyonları kurulmasını talep etmiştik. Herkesin sosyal medyayla gerek medyadaki yöneticilerle görüşmelerinin tahlil edilmesi lazım. Her şey incelensin."

"Bağıranın, çağıranın hakkının daha fazla savunulduğu bir ortam sürdürülemez. Derbide bunun bir tezahürünü gördük. Futbolda temiz eller yapılsın dedik. Sahada bi tip olaylar yaşamak istemiyoruz. Artık temiz eller operasyonu başlasın. Derbide böyle bir hata yapılması kabul edilemez. Kendi haklarımızı hoyratça değil, Türk futbolu adına savunalım. Bu temiz eller operasyonu yarından tezi yok başlamalı. Hepimiz incelenerek bu operasyon yapılmalı."