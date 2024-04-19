Fenerbahçe için Sevil Becan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe’de 2018-2021 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği görevi üstlenen Sevil Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Nisan Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Nihat Tokat ve Şekip Mosturoğlu’nun ardından Sevil Becan da yaptığı basın toplantısıyla sarı-lacivertli kulübün divan kurulu başkanlığı için adaylığını açıkladı. Becan, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen basın toplantısında adaylığına dair açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Becan, “Fenerbahçe’nin geleceğe umutla bakabilmesi için neler olmalı gerektiğini düşündüğümde kamplaşma ve karşıtlıkların bitmesi, Fenerbahçelilik değerlerini, birlik ve bütünlüğü korumak, ilk aklıma gelenler. Adaylık sürecinde istişareler yaptığımızda en çok üzerinde durduğumuz konu bu oldu. Yakın tarihimizde 2 önemli gün var. 3 Temmuz ve 2 Nisan. 3 Temmuz’a baktığımızda yöneticiyle, taraftarıyla camia öyle bir bütünleşti ki sonunda hem haklı olduğu ortaya çıktı hem de davalar büyük bir takip süreciyle devam etmektedir. 2 Nisan’a gelince kongre üyeleri bütün işlerini bir kenara bırakmış ve Kadıköy’e koşarak gelmiştir. Böyle bir değer hangi kulüpte vardır?” diye konuştu.

ALİ KOÇ AÇIKLAMASI

Adaylığı sürecinde görüşmeler yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyleyen Becan, “Ben sayın Ali Koç’u ziyaret ettim. Kendisi bana taraf olmayacağını söyledi. Bu güzel bir şey. Ben de neden aday olduğumu ve projelerimi anlattım. Bu bir nezaket ziyaretiydi. Sayın Aziz Yıldırım’a da bir görüş talebi iletmiştim. Bir cevap gelmedi şu ana kadar. Sayın Şekip Mosturoğlu ile görüştük ve tanıştık. Ona da başarılar diliyorum. Onun bu kulüp için ödediği bedeller vardır. Kendisine çok saygı duyuyorum” açıklamasında bulundu.