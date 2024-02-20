Galatasaray'dan tarihe geçecek anlaşma. Dünyada bir ilk olacak

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ve Lotus İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Cihan Sezer katıldı.

Yapılan işbirliği sonucunda firma tarafından “şampiyonların vitamini” adında Galatasaray lisanslı vitamin ve gıda takviyeleri üretilerek eczanelerde satılacak.

İmzaların atılmasın ardından konuşan Niyazi Yelkencioğlu bu anlaşmanın dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, "Dünyaya yayılan salgın hastalıklarla vitamin ve gıda takviyesi alanındaki büyüme global ölçekte olduğu gibi ülkemizde de dikkati çekiyor Büyüyen bu alanda Lotus İlaç ile oluşturduğumuz 'Şampiyonların Vitamini' projesiyle Galatasaray vitaminleri tüm eczanelerde yerini alacak" dedi.