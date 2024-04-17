Fenerbahçe Olympiakos. Ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi? Fenerbahçe nasıl tur atlar?