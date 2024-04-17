Fenerbahçe Olympiakos. Ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Avrupa'da kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos'la karşı karşıya gelecek.
Kadıköy Ülker Stadı'nda yarın (18 Nisan Perşembe) oynanacak maçın başlama saati 22.00.
Karşılaşmanın yayını Exxen'den olacaktı. Ancak yayın hakkını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, maçın TV8'den ekrana geleceğini duyurdu. Karşılaşma şifresiz olarak ekrana gelecek.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
- Sarı lacivertli takımın İstanbul'daki maçı en az 2 farklı kazanması gerekiyor. 2-0, 3-1, 4-2 gibi.
- Her türlü beraberlikte tur atlayan taraf Olympiakos olacak.
- İki maçın toplamında daha çok gol atan taraf turu geçecek.
- Fenerbahçe 3-2 kazanırsa uzatmalara geçilecek. Yine sonuç değişmezse penaltı atışlarıyla turu geçen taraf belirlenecek.