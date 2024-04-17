Beşiktaş'ın eski yıldızı Trabzonspor'a doğru. Görüşmeler başladı

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ın eski yıldızı Trabzonspor'a doğru. Görüşmeler başladı
Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

2021-22 sezonunda Beşiktaş'ın Schalke'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, yeniden Süper Lig'e dönebilir.

TRABZONSPOR RADARINA ALDI
Trabzonspor, Utrecht'in sezon başında 1 milyon euro'a bonservisini alıp 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Can Bozdoğan'ı gözüne kestirdi.

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GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Diğer taraftan Trabzonspor, Can Bozdoğan için takımı Utrecht ile resmi görüşmelere başladı.

27 MAÇTA 2 GOL
Bu sezon Utrecht forması ile 27 maça çıkan Can Bozdoğan, 1777 dakika süre alırken söz konusu maçlarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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