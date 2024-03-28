Fenerbahçe Süper Lig'den çekilmeli mi? Aziz Yıldırım Ali Koç'un yapması gerekeni açıkladı

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Fenerbahçe Süper Lig'den çekilmeli mi? Aziz Yıldırım Ali Koç'un yapması gerekeni açıkladı
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın, Düzce'den, Ali Koç'a seslendi, Trabzon'daki olaylar ile ilgili çok çarpıcı bir tespitte bulundu.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün iftar davetine katıldı. Yıldırım burada yaptığı açıklamalarla hem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yol gösterdi hem de Trabzon'daki olaylar ile ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu. Aziz Yıldırım şampiyonluk yarışı için de iddialı sözler sarf etti.

Ali Koç'un "Benim başkanlık dönemimde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözleriyle ilgili Aziz Yıldırım, "Benim merak ettiğim şu; Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Biz, adını koyduk. FETÖ dedik. Devlet ile FETÖ'yü ayırdık. Bütün camia FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Düşmanın adını koyun. Düşman belli değilken 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur." açıklamasını yaptı.

Yıldırım şöyle devam etti:

'Sıkışıyorlar, 'Aziz Yıldırım niye konuşmuyor, Aziz Yıldırım niye gelmiyor' Siz demediniz mi 3 Temmuz'u konuşmayın diye. Kapattık biz de konuşmuyoruz artık. Ama her gün 3 Temmuz konuşuyor. Diyelim ki Aziz Yıldırım öldü, lidersiz mi kalacak Fenerbahçe! Güçlü olacaksınız, başınızın çaresine bakacaksınız. Camiada herkese sarılacaksınız. Ayrım olursa birlik ve beraberliği sağlayamayız."

"Trabzon'da her zaman bu olaylar oluyor. Daha da kötüleri oluyor. Burada devlete seslenmemiz gerekiyor. Devlet 2015'te otobüs kurşunlanmadaki failleri bulup, ortaya çıkaracak. Trabzon'da 300 bin insan yaşıyor. 3 milyon da Trabzon'un dışında Trabzonlu var. Trabzon'un bu bereketini dışardaki 3 milyon yiyor. İçerideki 300 bin kişi eziyet çekiyor. Trabzonspor'un haricinde vakit geçirecekleri bir olay yok. Bu olayların orada olması gayet normal. Burada devlete iş düşüyor. Oradaki insanlara iş yaratmak lazım ki yalnızca stada gelip sahaya atlayacağız fikrinden uzaklaşsınlar. Şimdi Fenerbahçe maçlarında oluyor, yarın başka takımın maçlarında olacak."

"Fenerbahçe her zaman güçlü olmuştur. Fenerbahçe, Atatürk'ün takımıdır, mücadelecidir. Biz neden mücadele etmeden vazgeçiyoruz? Niye küme düşürtelim? Kurallara, kanunlara uyarak hep beraber mücadele edeceğiz. Heyecana geldik, biz bunu yaparız demek olmaz. Türkiye'de başka konulara gebe olur. Hepimizi rahatsız eder."" şeklinde konuştu.

"Bu yakaladıkları formu devam ettirirlerse Galatasaray'ı da Galatasaray'ın stadında yener, şampiyon oluruz. Bunu herkes bilsin!"

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