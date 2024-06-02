Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi

Fenerbahçe'nin devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü, İstanbulspor maçı sonrası Fenerbahçe'ye veda etmişti.
Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından kulübe haber gönderdi.
''MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM''
Çağlar Söyüncü'nün "Jose Mourinho'yla çalışmak istiyorum. Bu yüzden gelecek sezonda da Fenerbahçe formasını giymeye hazırım" dediği ifade edildi.
GÖRÜŞÜLECEK
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Atletico Madrid ile görüşme yapacak.
Sarı-lacivertli kulüple 16 maça çıkan Çağlar, 2 gol atarken 1 asist yaptı.
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