Fenerbahçe Türk futbol tarihinde ilki başardı. Daha önce kimse yapamamıştı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi; deplasmanda 3-0 yendi, sahasında 1-0'lık skorla mağlup olsa da adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Ülke puanı açısından büyük bir başarıya ulaşan Sarı-Lacivertliler aynı zamanda tarihe de geçti.

Fenerbahçe; daha önce Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

Şimdi de Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan Sarı-Lacivertliler böylece UEFA’nın üç ana turnuvasında son sekiz arasına girmeyi başaran ilk ve tek Türk takımı oldu.

Avrupa'da ise bunu başaran 3 takım daha var.

Fransa'dan Marsilya, İtalya'dan Roma ve Hollanda'dan PSV'nin; UEFA'nın üç ana organizasyonunda da çeyrek finalde boy gösterdi.