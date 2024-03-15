Tenis kortunu arılar bastı dünya 2 numarası Alcaraz kaçacak delik aradı

Ali Öncü
Tenis kortunu arılar bastı dünya 2 numarası Alcaraz kaçacak delik aradı
ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'na arılar damga vurdu.

Dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile 6 numaralı seri başı Alman Alexander Zverev, çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Karşılaşma başladıktan bir süre sonra korta arılar akın etti.

Arılar Alcaraz'ı kuşattı, dünya 2 numarası kaçacak delik aradı!

Hakemin oyunu durdurmasıyla birlikte korta bir arıcı çağırıldı.

Yaklaşık 2 saat ara verilen maç kaldığı yerden devam etti.

Alcaraz; 6-3 ve 6-1’lik setlerle Zverev’i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Maç sonrası Alcaraz, “Çok garip bir durumdu, tenis kortunda böyle bir şey daha önce görmemiştim. Sahadan koşarak ayrıldığımızda, televizyonda arı istilasını izledik ve bu duruma çok güldük. Benim için eğlenceliydi. Bu maç, tenisten çok bu olayla hatırlanacak” dedi

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