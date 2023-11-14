Fenerbahçe üzerine oynanan oyunları ortaya çıkardı. Volkan Aliakar 'Artık pes' diyerek açıkladı

Türkiye'de hakem kararları hep konuşulmuştur.

Özellikle kaybedilen maçların ardından birilerinin çıkıp "Üzerimize oyunlar oynanıyor" demesine alışkınız.

Sonuçlara veya hakem hatalarının büyüklüğüne göre kameraların karşısına geçenler değişir, ama hedef hep aynıdır. Açıklamalar; maç içindeki pozisyonlardan başlar, TFF ile devam eder, "Böyle gitmez!" diyerek son bulur. Bazen de filanca kulübün başkan ve yöneticilerinin federasyon binasını bastığı! haberlerini görürüz, yazarız.

Açıkçası taraftar da bunu ister.

Bir kulüp aleyhine yaşanan hakem hatası sonrası açıklama yapılmadıysa, "Siz susmaya devam edin! Kulübün haklarını böyle mi koruyacaksınız!" diye başkan ve yöneticilerine isyan ederler.

Çünkü bilirler "bağıranın" en azından birkaz maç kazandığını!

Ama bu kez durum bambaşka...

Fenerbahçe'nin isyanı duyulmuyor...

Başkanından, yöneticisine, teknik direktöründen, futbolcusuna ve taraftarına kadar "bas bas" bağırıyorlar, ama değişen hiçbir şey yok.

Ali Koç, "İzmirli hakem çetesi" diyor, "Belgeler var" diyor, "Sahte rapor" diyor duyulmuyor.

İsmail Kartal, 5-0 kazandıkları Pendik maçının ardından "Allah aşkına! Penaltı almamız için daha ne yapmamız gerekiyor?" diyor, yine duyulmuyor. Hatta Disiplin Kurulu'na sevk ediliyor.

Fenerbahçe maçlarında hata yapan hakemlerin ödüllendirildiği, lehine karar verenlerin ise ceza aldığı iddiaları ayyuka çıkmış durumda.

Son olarak Adana Demirspor maçında yaşananlar artık "pes" dedirtti.

Tüm hakem yorumcularının buluştuğu tek nokta var: "Adana Demirsporlu 3 futbolcu atılmalıydı!"

Yıllardır böyle bir ortak noktaya ilk kez şahit oluyorum. Bir maçta aynı takımdan 3 oyuncuya kırmızı kart gösterilmemesi inanılır gibi değil.

Sana göre bana göre olan pozisyon değil bunlar. Hele hele Oosterwolde'nin grekoromen güreş müsabakasındaki gibi dündeye getirilmesine VAR'ın sessiz kalması çok düşündürücü!

Ne konuştular acaba aralarında? Maçta görevli 7 hakemden biri de çıkıp uyarmaz mı?

O pozisyonda sarı kart bile görmedi Rodrigues.

Şimdi bu maçı gören Fenerbahçeliler'i hangi açıklama sakinleştirebilir?

Kafalarının içini yiyen "Üzerimize oyunlar oynanıyor" düşüncesi nasıl giderilebilir?

Doğal cevap: Artık böylesine fahiş hataların yaşanmamasıyla.

Ben hala umudumu koruyorum. Milli arada gerekli uyarılar yapılır, önlemler alınır ve bundan sonra ödül ve ceza sistemi doğru işletilirse herkesin beklediği "Adaletli yönetimler" kendiliğinden ortaya çıkacaktır.