Sarp Şarlı şampiyon oldu

04 – 09 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2023-2024 TYF Yelken Ligi 2. Ayak 2024 Türkiye Şampiyonası IQ Foil ve Techno 293 yarışlarının ödül töreni Yeni Foça Kulübü ev sahipliğinde İzmir – Foça’da yapıldı.

Küçük yaşına rağmen Avrupa ve Dünya’da başarılarıyla adını duyuran milli sörfçü Sarp Şarlı, 04-09 Mart tarihleri arasında Yenifoça Windsurf ve Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen TYF Yelken Ligi 2. Ayak yarışlarında kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

U13 sınıfında mücadele eden toplam 46 sporcu arasında Techno 293 U13 sınıfında gerçekleştirilen 6 yarışı da 1.tamamlayarak en yakın rakibine 14 puan fark attı. 12 yaşındaki Şarlı, 15-19 Mayıs' ta Çanakkale’ de gerçekleştirilecek olan TYF Yelken Lligi 3. Ayak yarışlarında da aynı performansı sergilerse “2024’ te Dünya Şampiyonu olma” hayaline bir adım daha yaklaşacak.

“Dünya Şampiyonluğunu alıp, milli marşımızı okutmak istiyorum”

12 yaşındaki Rüzgar Sörfü Techno 293 U13 Milli Sporcusu Sarp Şarlı yarışların ardından, “İlk gün boarddaki kırık ve bu yarışın hemen öncesinde düzenlenen il yarışlarını 1. bitirmeme rağmen hatalı çıkış yaptığım için dereceye girememek beni çok üzmüştü. Yine de bundan ders alarak yoluma devam ettim ve moral bozmak yerine daha hırsla rakiplerimi geçmek için çaba sarfettim, sonunda da kazanmak beni çok mutlu etti.

Bu sene tüm mücadelem 20-28 Temmuz tarihleri arasında Macaristan’ da gerçekleştirilecek olan 2024 T293 & T293PLUS Dünya Şampiyonası’na katılarak geçen sene kaçırdığım Dünya Şampiyonluğu’nu alıp ülkemin milli marşını okutmak. Bunun için kara ve deniz antrenmanlarım yoğun bir tempoda devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Sarp Şarlı, 25 – 29 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen 2023 -2024 Yılı TYF Yelken Ligi 1. Ayak Techno 293 yarışlarında U13 Genel kategorisinde birinci olmuştu.







