Milli takımın aday kadrosu açıklandı

Kaynak: AA
Milli takımın aday kadrosu açıklandı
TFF Estonya ve Moldova ile oynayacak 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunu açıkladı.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 20 ve 23 Mart'ta Antalya'da Estonya ve Moldova ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen milliler, 16 Mart Cumartesi günü saat 12.00'de Tui Blue Xanthe Otel'de toplanacak.

Teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleci: Emir Yaşar (Beşiktaş), Onuralp Çevikkan (Trabzonspor)

Defans: Mustafa Emir Akyıldız (Fenerbahçe), Ömer Yiğit Kirişkuzu (Manisa FK), Durmuş Efe Bayrak (HB Koge), Hamza Güreler (Rams Başakşehir), Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa), Eren Paşahan, Kadir Subaşı (Galatasaray), Alp Koçaş (Vavacars Fatih Karagümrük)

Orta Saha: Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz, Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray), Martin Efe Korkut (VfB Stuttgart), Burak İngenç (Bitexen Antalyaspor), Ege Arslan (Altınordu), İsak Vural (Frosinone Calcio), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe), Muhammed Sinan Kaya (EMS Yapı Sivasspor)

Forvet: Doğanay Avcı (Balıkesirspor), Arda Usluoğlu (Bucaspor 1928), Adnan Karahisar (Beşiktaş)

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